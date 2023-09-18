Мэр Томска Дмитрий Махиня вступил в должность

В Томске вступил в должность мэр Дмитрий Махиня. Он был избран на этот пост городской думой по итогам проведенного конкурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Церемония проходит 18 сентября в международном культурном центре Томского политехнического университета. Для ее проведения была созвана внеочередная сессия муниципального парламента.

«Это даже не с корабля на бал, а с корабля в поля»,— заявил спикер гордумы Чингис Акатаев, открывая церемонию. Дмитрий Махиня поучил удостоверение мэра из рук спикера, после чего принес присягу.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», гордума избрала Дмитрия Махиню мэром на сессии 5 сентября. Тогда его поддержали 26 депутатов при необходимом минимуме в 25 голосов.

Ранее Дмитрий Махиня занимал пост вице-мэра Омска. По данным пресс-службы администрации Омска, господин Махиня уволился 11 сентября. На этот пост пока никто не назначен.

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Валерий Лавский