Акции «Прайм Принт Новосибирск» переданы в управление Росимуществу

Акции «Прайм Принт Новосибирск» (700 тыс.), являющаяся активом норвежского холдинга Amedia, ушедшего из страны после начала военных действий на Украине, переданы во временное управление Росимущества. Указ президента опубликован на официальном портале правовых актов.

Также под управление государства отошли 3,6 млн обыкновенных акций «Прайм Принт Москва», 140 тыс. акций «Прайм Принт Екатеринбург», 6,8 тыс. акций «Прайм Принт Челябинск», 56% «Прайм Принт Воронеж».

Amedia ранее сообщал, что предприятия должны были перейти под контроль бывшего главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова (признан Минюстом РФ иностранным агентом) для поддержки работы независимых СМИ в России. В частности, под его управление должны были перейти шесть типографий, четыре из которых находились в собственности медиахолдинга, а две — «на основе совместного владения с миноритарными акционерами», сообщает «Ъ».

В августе прошлого года стало известно, что производственные мощности типографии «Прайм Принт Новосибирск» приобрело АО «Советская Сибирь» (находится под управлением принадлежащего государству АО «Российские газеты»).

«Прайм принт Новосибирск» – одно из ведущих полиграфических предприятий Западно-Сибирского региона, специализирующихся на выпуске газетной и газетно-журнальной продукции для Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей, Красноярского и Алтайского краев. Предприятие Amedia в Новосибирске начало работу в 2003 году.

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Анна Егорова