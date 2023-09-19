Полянский: США не смогут провести реформу Совбеза ООН без согласия его членов

Заместителя постоянного представителя России при Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский сообщил, что США не смогут реформировать Совет безопасности ООН без получения согласия на это всех его членов. Так российский дипломат прокомментировал намерение президента Соединенных Штатов Джо Байдена в ближайшее время поднять вопрос о необходимости скорейшего расширения Совбеза ООН.

«Это попытки выдать желаемое за действительное. Американцы прекрасно понимают, признают в серьезных интервью, что никаких рычагов провести реформу Совета Безопасности без согласия на то членов Совбеза, в первую очередь постоянных членов, и в принципе абсолютного большинства членов ООН у них нет»,— сообщил господин Полянский в интервью ТАСС.

По его словам, попытки проигнорировать мнение кого-либо из постоянных членов Совбеза ООН крайне опасны и могут привести к расколу в организации. «США хотят расширить Совет Безопасности, чтобы также ограничить влияние России и Китая. Здесь нет никакой логики. <...> Такое решение должны ратифицировать все страны. Если какие-то страны будут обойдены в этом процессе, то это приведет к расколу организации»,— добавил дипломат.

18 сентября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что на сессии Генассамблеи ООН президент США Джо Байден предложит внести изменения в структуру Совета Безопасности организации. В частности, он хочет сделать состав Совбеза «более инклюзивным». В частности, Джо Байден настаивает на включении «пяти или шести» новых постоянных членов в Совбез ООН, в том числе Индии, Германии и Японии. В качестве возможных постоянных членов США также рассматривают Бразилию и Южную Африку.

В Кремле заявили, что также считают, что Совет Безопасности ООН нуждается в трансформации. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это поможет максимально повысить его эффективность. При этом, по словам господина Пескова, российские власти полагают, что быстрого решения по расширению состава Совбеза ООН принято быть не может, необходимо для начала провести длительные и содержательные переговоры и консультации по этому вопросу.

Александр Кислов