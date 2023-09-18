Байден предложит расширить состав Совбеза ООН

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что на сессии Генассамблеи ООН президент США Джо Байден предложит внести изменения в структуру Совета безопасности организации. В частности, он хочет сделать состав Совбеза «более инклюзивным».

«Я думаю, президент Байден немного подробнее расскажет об этом ... Мы ясно дали понять, что считаем, что пришло время поднять вопрос об структуре Совета безопасности»,— сообщил Джон Кирби интервью The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, Джо Байден настаивает на «пяти или шести» новых постоянных членах в Совбезе ООН, в том числе Индию, Бразилию, Германию и Японию. В качестве возможных постоянных членов США рассматривают Бразилию и Южную Африку.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорил недавно, что в результате реформы Совбеза ООН одна из африканских стран должна получить место постоянного члена в организации.

Постоянные члены Совбеза ООН — Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. С 2022 года непостоянными членами организации стали такие африканские страны, как Габон, Гана и Кения. При этом право вето есть только у постоянных членов.

Анастасия Ларина