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Коммерсантъ FM
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Россияне завоевали две золотые медали на чемпионате мира по борьбе

Россияне завоевали две золотые медали в понедельник на чемпионате мира по борьбе в Белграде (Сербия), следует из турнирной сетки. Борцы вольного стиля Ахмед Усманов и Заурбек Сидаков выступали в нейтральном статусе.

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Фото: Darko Vojinovic / AP

Фото: Darko Vojinovic / AP

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Фото: Darko Vojinovic / AP

Фото: Darko Vojinovic / AP

Ахмед Усманов в весовой категории до 79 кг в финале победил грузинского борца Владимира Гамкрелидзе со счетом 4:1. Заурбек Сидаков в весовой категории до 74 кг поборол американца Кайла Дейка со счетом 10:7.

Заурбек Сидаков стал трехкратным чемпионом мира. В 2020 году он также завоевал золото на Олимпиаде в Токио и победил на Европейских играх годом ранее. Ахмед Усманов — чемпион мира 2023 года и обладатель Кубка мира по борьбе.

Чемпионат мира по борьбе 2023 года проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. До ноября 2022 года чемпионат планировалось провести в России, но этому помешали рекомендации Международного олимпийского комитета. В программе чемпионата — соревнования по вольной, греко-римской и женской борьбе. Россияне и белорусы допущены до участия в статусе нейтральных спортсменов.

Полина Мотызлевская

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