СК на транспорте начал проверку после травмирования парашютисток в Курортном районе

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после инцидента с жестким приземлением парашютисток в лесном массиве в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 17 сентября в организацию, которая предоставляет услуги по прыжкам с парашютом в районе посадочной площадки «Горская», обратились две девушки. Оплатив прыжок и пройдя инструктаж, они в тандеме с инструктором прыгнули из самолета АН-2 в районе поселка Лисий Нос. Из-за сильного ветра траектория полета изменилась и тандем приземлился в лесной массив.

По предварительной информации, одна из девушек получила травму позвоночника, вторая повредила ногу и поясницу, инструктор — обе ноги.

В транспортной прокуратуре организатором услуги назвали парашютный клуб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что две парашютистки попали в больницы после прыжка в Курортном районе Петербурга.

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