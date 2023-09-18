Две парашютистки попали в больницы после прыжка в Курортном районе Петербурга

Две петербурженки — 23 и 39 лет — и 42-летний инструктор получили различные травмы в результате прыжка с парашютом в Курортном районе Санкт-Петербурга, стало известно 47news.

Инцидент произошел накануне, 17 сентября. Около 15 часов в экстренные службы поступило сообщение о происшествии у северной части КАД. Жесткую посадку совершили инструктор и две его подопечные, которые вылетели с аэродрома Горская в Лисьем Носу. Одна из женщин получила травму позвоночника, вторая повредила ногу и поясницу, инструктор — обе ноги.

По словам одного из инструкторов местного аэроклуба, в этот день была плохая погода, которая не подходит для прыжков. По информации СМИ, причиной неудачного приземления стал сильный ветер.

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