Серей Цуканов избран главой Фатежского района Курской области

Депутаты представительного собрания Фатежского района Курской области избрали главой района 48-летнего Сергея Цуканова, сообщила районная администрация. Ранее этот пост занимал 61-летний Сергей Гнездилов.

По данным издания «Фатежские будни», господин Гнездилов в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы района не участвовал, так как переходит на работу в Совет муниципальных образований Курской области.

Господин Цуканов с 2021 года был мэром города Фатеж, до этого работал председателем комитета ЖКХ Курска.

В конце 2020 года в отношении него было прекращено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями — за два года следователи не нашли состава преступления. Правоохранители разбирались в том, как комитет ЖКХ заключил контракты с ООО «ДРСУ» на выполнение ремонта на улице 50 лет Октября и на Красной площади. Участник торгов снизил цену на 33 млн руб. до 32 млн руб., но через три дня сообщил о том, что выполнить условия контракта не сможет. В прокуратуре региона отметили, что председатель комитета подписал соглашение о расторжении контакта «без применения мер гражданской ответственности», а в июне 2018 года подписал контракт с той же компанией на ремонт тех же дорог за 65 млн руб. В надзорном ведомстве полагали, что действия чиновника причинили бюджету ущерб в 30 млн руб. после расторжения старого контракта и заключения нового. На время следствия от работы господина Цуканова не отстраняли.

Алина Морозова

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