Семьям погибших велосипедисток на «Скандинавии» выплатят по миллиону рублей

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга разработал порядок предоставления материальной помощи родственникам погибших и пострадавших в ДТП на трассе «Скандинавии». Проект распоряжения опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного.

Согласно документу, семьи погибших могут рассчитывать на помощь в размере одного миллиона рублей. Близкие пострадавших — на 500 тыс. рублей, вне зависимости от тяжести полученных травм.

Для получения средств родственникам погибших и пострадавших нужно обратиться в комитет по социальной политике в течение трех месяцев с момента ДТП. Перечислением выплат займется городской информационно-расчетный центр.

Напомним, 7 сентября на 60-м км трассы «Скандинавия» в Ленобласти произошла авария. Водитель тягача Scania врезался в автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 велосипедисток в возрасте 14 и 15 лет. От удара легковой автомобиль сбил спортсменок. Две девочки погибли на месте аварии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в больницах Петербурга остаются три пострадавших на «Скандинавии» велосипедистки.

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