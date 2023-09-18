Прокуратура заинтересовалась обстоятельствами пожара на шоссе Революции

Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга контролирует установление всех обстоятельств пожара, произошедшего в доме 88 по шоссе Революции, сообщили 18 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Информация о горящем ангаре поступила на пульт спасателей в 17:50.

Как уточнили в пресс-службе городского МЧС, горела пристройка площадью около 40 кв. метров, используемая под автосервис. В 18:50 возгорание удалось локализовать.

К тушению пожара привлекалось 6 единиц техники и 28 спасателей. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Генпрокурора попросили проверить версию поджога бывшего кинотеатра «Слава».

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