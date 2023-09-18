Генпрокурора попросили проверить версию пожога бывшего кинотеатра «Слава»

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия», Михаил Романов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить версию умышленного поджога здания бывшего кинотеатра «Слава», наполовину сгоревшего в ночь на 16 сентября. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в пресс-службе парламентария.

По его словам, здание могли поджечь, чтобы освободить землю под строительство жилых домов. По мнению депутата, на поджог указывает то, что здание, согласно свидетельствам очевидцев, загорелось с разных сторон: огонь видели на веранде ресторана на первом этаже и на втором этаже. Кроме того, господин Романов обратил внимание на время возникновения пожара — ночь с пятницы на субботу, когда в торговом центре мало людей.

В своем обращении Михаил Романов отмечает, что земля под кинотеатром давно привлекает застройщиков. Рядом находится благоустроенный парк Интернационалистов, а также метро «Проспект Славы».

В этом же обращении депутат попросил взять на контроль расследование пожара и проверить все торговые центры Петербурга на пожарную безопасность.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», в ночь с 15 на 16 сентября в Купчино наполовину выгорел торговый центр, расположенный на месте бывшего кинотеатра «Слава». Там располагался ресторан BBQ Beer Restaurant, книжный магазин «Буквоед», продуктовый магазин «Элика», зоомагазин «Ле'Муррр» и несколько других торговых точек.

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