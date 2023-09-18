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Коммерсантъ FM
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Лавров встретился с главой МИД Китая в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Москве с главой МИД Китая Ван И. Видео встречи двух дипломатов опубликовал Telegram-канал МИД РФ. Господин Лавров, открывая переговоры с китайским коллегой, выразил надежду, что слаженная работа России и КНР продолжится на Генассамблее ООН и саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Ван И, в свою очередь, заявил о сохранении положительной динамики в отношениях России и Китая, передает ТАСС.

Ван И (на переднем плане) и Сергей Лавров

Ван И (на переднем плане) и Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ван И (на переднем плане) и Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Министр иностранных дел КНР Ван И пробудет в России с 18 по 21 сентября. Он примет участие в 18-м раунде консультаций РФ и КНР по стратегической безопасности. Вчера, 17 сентября, китайский дипломат встретился на Мальте с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Стороны обсудили возможную встречу президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

Форум АТЭС пройдет в ноябре в Сан-Франциско. Неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН стартует в Нью-Йорке 19 сентября. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. В Нью-Йорк полетит и украинский президент Владимир Зеленский, в прошлый раз выступавший по видеосвязи.

Подробнее о грядущей Генассамблее — в материале «Высокие отношения».

Эрдни Кагалтынов

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