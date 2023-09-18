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Коммерсантъ FM
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Венчурные инвестиции в Китае упали более чем на 30%

По данным исследовательской компании PitchBook, на которые ссылается телеканал CNBC, венчурные инвесткомпании в Китае заключили за первые шесть месяцев текущего года 3072 сделки на общую сумму $26,7 млрд. Это на 31,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению исследователей, если такая динамика сохранится до конца года, венчурные инвестиции в Китае могут упасть до рекордно низкого уровня с 2016 года.

Главными причинами такой ситуации, по мнению экспертов, являются замедление экономики Китая и снижение инвестиций из-за рубежа в условиях сложных отношений с США и Европой. «Как показывают имеющиеся у нас данные, некоторые американские инвесторы отказались от размещения средств в Китае в основном из-за геополитической напряженности и по ряду других причин, включая замедление экономики и давление китайских регуляторов на технологический сектор»,— отмечают исследователи PitchBook.

Евгений Хвостик

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