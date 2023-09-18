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Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали за «дискредитацию» российской армии

Псковский городской суд сегодня, 18 сентября, оштрафовал местную жительницу на 35 тыс. руб. за «дискредитацию» ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. В сообщении имя девушки не раскрывается. Однако, по данным «Ъ-СПб», речь идет о псковской журналистке Светлане Прокопьевой (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Сейчас госпожа Прокопьева находится за пределами России. Административное дело на нее завели 5 сентября.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Напомним, Минюст внес госпожу Прокопьеву в реестр иностранных агентов в июне 2023 года. Свое решение ведомство объяснило тем, что журналистка выступила против военной операции на Украине. По информации министерства, она получала поддержку от иностранных источников и участвовала в распространении информации других иноагентов.

В июле 2020 года Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма. Она написала колонку о мотивах поступка анархиста Михаила Жлобицкого, который в 2017 году совершил самоподрыв в управлении ФСБ в Архангельске. Суд приговорил ее к штрафу в размере 500 тыс. руб.

Надежда Ярмула

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