Преступника вычислили по почерку

В Екатеринбурге суд приговорил 44-летнего Руслана Закирова к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима за нападения и убийство, которые он совершил за один вечер в парке УрГУПС прошлым летом. Выйти на убийцу оперативники смогли, анализируя аналогичные преступления прошлых лет. Выяснилось, что в начале 2000-х Руслан Закиров уже был осужден на 15 лет колонии за убийство.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд приговорил 44-летнего Руслана Закирова к пожизненному заключению

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Суд приговорил 44-летнего Руслана Закирова к пожизненному заключению

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как установил Свердловский областной суд, житель Екатеринбурга Руслан Закиров совершил преступления вечером 12 июня 2022 года в парке Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС).

Сначала он выпивал в парке с рыбаком, у которого украл удочку и пытался скрыться. Заметив, что собутыльник стал его преследовать, Руслан Закиров нанес ему несколько ударов ножом в шею и грудь. Потребовал отдать ему куртку, в которой находился сотовый телефон и 200 руб. Жизнь рыбака в дальнейшем спасла скорая помощь.

Преступление видел случайный прохожий — мужчина 1983 года рождения. Решив убрать свидетеля, подсудимый нанес ему удар ножом в шею. Очевидец скончался на месте.

В тот же вечер Руслан Закиров напал на студентку, которая проходила по парку УрГУПС. Он попытался отнять у нее сумку, угрожая ножом, но девушка отбилась от него и сбежала.

Задержали Руслана Закирова через пару дней, 14 июня 2022 года. Оперативники анализировали аналогичные преступления прошлых лет. Выяснилось, что начале 2000-х он был осужден на 15 лет колонии за убийство. «Тогда в качестве орудия преступления злоумышленник также использовал нож»,— отметили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

В СКР добавили, что в ходе расследования уголовного дела следователем допрошено свыше 30 свидетелей, осуществлены осмотры мест происшествия и предметов, очные ставки, обыски и выемки, проведены различные экспертизы.

Свердловский областной суд приговорил Руслана Закирова к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима. Решение суда злоумышленник встретил равнодушно, прикрывшись маской.

Руслан Закиров осужден за убийство (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушение на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п.п. «а, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбой (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Суд обязал его выплатить потерпевшим более 1,7 млн руб. компенсации морального вреда. Если приговор не будет обжалован сторонами, то вступит в законную силу через 15 суток.

Виталий Красиков