Женщина ранена в результате попадания снаряда в жилой дом в брянском селе

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил о пострадавшей в результате обстрела со стороны Украины жительнице села Каменский Хутор Климовского района.

По словам главы региона, снаряд попал в жилой дом. Пострадавшей является женщина 1941 года рождения. Ее доставили в местную больницу, где оказывают медицинскую помощь. На месте обстрела работают оперативные и экстренные службы, уточнил губернатор.

Это уже не первая атака Брянской области со стороны Украины за сегодняшний день. Ранее под огонь попало сельхозпредприятие в селе Лемешовка Севского района, где пострадали зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор. Раненых в результате обстрела не было.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж