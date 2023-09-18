В Брянской области от обстрела со стороны Украины пострадала зерносушилка

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Лемешовка Севского района, в результате чего повреждения получило сельскохозяйственное предприятие.

Пострадавших, по данным главы региона, нет, но повреждения получили зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Брянская область, как и другие приграничные с Украиной регионы России, подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. В последний раз господин Богомаз сообщал о падении снарядов, когда ВСУ обстреляли село Азаровка Стародубского муниципального округа. Пострадавших тогда не было, но повреждения получили два дома. В тот же день над Брянской областью были сбиты несколько беспилотников.

Сегодня, 18 сентября, под огонь попала соседняя с Брянской Курская область. Там в результате падения снарядов в приграничном поселке Теткино пострадала женщина.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж