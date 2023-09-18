Фильм «Барби» собрал 120 млн руб. в неофициальном прокате

Фильм Греты Гервиг «Барби» о кукле Mattel, которая по сюжету покидает Барбиленд, собрал за первый уикенд в неофициальном прокате 120 млн руб., следует из предварительных данных «Бюллетеня кинопрокатчика», опубликованных на сайте издания.

«Тут нужно учесть, что далеко не все сеансы фильма можно посчитать, и эта сумма может быть гораздо выше»,— говорится в сообщении. В то же время лидер официального кинопроката — пятая часть франшизы «После. Навсегда» собрал всего около 85 млн руб.

Фильм «Барби», как и другие блокбастеры, не поступал в официальный российский прокат в связи с отказом зарубежных студий официально работать с российскими прокатчиками. Поэтому кинотеатры демонстрируют зарубежные картины зрителям в рамках «предсеансового обслуживания» к отечественным короткометражкам.

Читайте рецензию на фильм в материале «Кукла, приятная во всех отношениях».

Юлия Юрасова