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Коммерсантъ FM
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Фильм «Барби» собрал 120 млн руб. в неофициальном прокате

Фильм Греты Гервиг «Барби» о кукле Mattel, которая по сюжету покидает Барбиленд, собрал за первый уикенд в неофициальном прокате 120 млн руб., следует из предварительных данных «Бюллетеня кинопрокатчика», опубликованных на сайте издания.

«Тут нужно учесть, что далеко не все сеансы фильма можно посчитать, и эта сумма может быть гораздо выше»,— говорится в сообщении. В то же время лидер официального кинопроката — пятая часть франшизы «После. Навсегда» собрал всего около 85 млн руб.

Фильм «Барби», как и другие блокбастеры, не поступал в официальный российский прокат в связи с отказом зарубежных студий официально работать с российскими прокатчиками. Поэтому кинотеатры демонстрируют зарубежные картины зрителям в рамках «предсеансового обслуживания» к отечественным короткометражкам.

Читайте рецензию на фильм в материале «Кукла, приятная во всех отношениях».

Юлия Юрасова

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