Фирменный поезд Тамбов — Москва возобновит ежедневные рейсы с 19 сентября

С 19 сентября возобновит ежедневную работу фирменный поезд сообщением Тамбов — Москва, сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области.

По данным правительства региона, поезд был отменен во время пандемии коронавируса, а затем запущен, но «частично». Тамбовчане регулярно просили губернатора Максима Егорова решить эту проблему, поскольку «маршрут удобен и востребован». В связи с этим в июне глава региона поднял вопрос возобновления ежедневной работы поезда на встрече с начальником Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, обслуживает большинство регионов Черноземья) Павлом Ивановым.

Как рассказали в облправительстве, всего за 2022 год в Тамбовской области железнодорожным транспортом воспользовались около 1 млн человек. В целом по Черноземью перевозки железнодорожным транспортом на фоне закрытия аэропортов почти во всех облцентрах выросли на 23%.

Алина Морозова

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