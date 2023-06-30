Из Тамбова могут вновь запустить фирменный поезд в Москву

Глава Тамбовской области Максим Егоров на встрече с руководителем Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, входит в АО «Российские железные дороги») Павлом Ивановым обсудил перезапуск фирменного поезда №31 «Тамбов-Москва», который был отменен в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Господин Егоров предложил возобновить маршрут поезда, отметив, что жители часто спрашивают его об этом «в социальных сетях». «Это популярный маршрут, который отменили в период пандемии, а потом восстановили частично. Возобновления маршрута регулярного фирменного поезда "Тамбов—Москва" ждут многие жители региона»,— рассказали в пресс-службе.

В облправительстве по итогам встречи главы региона с руководителем ЮВЖД также сообщили, что за последние десять месяцев более 30 тыс. человек воспользовались маршрутом «городского поезда», следующего из Тамбова в пригородный Котовск, а затем до станции Сабурово. «Жители северной части Тамбова, работающие в Котовске, теперь могут добираться домой после окончания рабочего дня без пересадок»,— отметили в пресс-службе.

По словам Максима Егорова, благодаря проекту «городского поезда» «в Тамбовской области впервые с 2021 года зафиксирован рост пассажирооборота на 10%». «Пригородные железнодорожные пассажирские перевозки играют большую роль в системе транспортного обслуживания населения области. В свою очередь, правительство региона своевременно и в полном объеме компенсирует пригородной компании "Черноземье" убытки, полученные вследствие регулирования тарифов»,— сообщил глава региона.

По данным облправительства, всего за 2022 год в Тамбовской области железнодорожным транспортом воспользовались около 1 млн человек.

Сергей Калашников

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