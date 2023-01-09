Перевозки поездами дальнего следования в Черноземье выросли на 23% на фоне закрытия аэропортов

Пассажиропоток на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, обслуживает большинство регионов Черноземья) в 2022 году вырос на 11,8% к уровню 2021 года. В поездах дальнего следования показатель увеличился сразу на 23,2%, в пригородных поездах — на 6,1%. Об этом сообщает пресс-служба ЮВДЖ.

В абсолютном выражении дорога за год «отправила» 11,7 млн пассажиров, из них 4,3 млн человек — поездами дальнего следования и 7,4 млн — пригородного. Пассажирооборот ЮВЖД, который на железной дороге оценивают в «пассажиро-километрах», вырос в 2022 году в полтора раза, до 9,8 млрд пасс-км.

Напомним, с 24 февраля 2022 года аэропорты всех областных центров Черноземья, за исключением Тамбова, закрыты для гражданских рейсов. В последний раз Росавиация продлила это ограничение до 14 января.

Сергей Калашников

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