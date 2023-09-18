«О'Кей» в первом полугодии зафиксировал чистый убыток 2,9 млрд рублей

Российский ретейлер «О'Кей» в первом полугодии 2023 года зафиксировал чистый убыток в размере 2,9 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью в размере 576 млн рублей за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно отчету, общая выручка группы увеличилась на 1,7% по сравнению с первым полугодием 2022 года, составив 99,5 млрд рублей . Валовая прибыль выросла на 1,6% до 22,7 млрд рублей, при этом валовая маржа не изменилась в годовом выражении и осталась на уровне 22,8%. Этому поспособствовало эффективное управление закупками, ассортиментом и логистикой, говорится в отчете.

Показатель EBITDA снизился на 5,4% в годовом выражении до 7,1 млрд рублей, а рентабельность по этому показателю сократилась на 0,6 п. п. и составила 7,1%. Причиной в компании назвали временное повышение коммерческих, общих и административных расходов, обусловленных открытием новых магазинов в сегменте дискаунтеров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сеть магазинов «Связной» закрыла все торговые точки в Санкт-Петербурге и Москве.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте