«Связной» закрыл все магазины в Петербурге и Москве

Сеть магазинов «Связной» закрыла все торговые точки в Санкт-Петербурге и Москве. Последний магазин ретейлера в Петербурге располагался в ТЦ «Жемчужная Плаза» на Петергофском шоссе, 51. Как сообщили РБК сотрудники компании, салон связи закрылся навсегда 30 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Всего, согласно информации на сайте «Связного», его магазины располагались в 1251 городе.

О планах на банкротство ретейлер объявил в феврале 2023 года, после подав соответствующий иск в Арбитраж. В конце июня суд ввел процедуру наблюдения, которая должна продлиться до 5 декабря. Среди основных кредиторов ретейлера — Совкомбанк, Альфа-банк и Merlion.

По итогам 2022 года кредиторская задолженность ООО «Сеть Связной» составляла 58 млрд руб., выручка равнялась — 57 млрд руб., а чистый убыток — 49 млрд руб.

Ранее «Ъ FM» сообщал, что сеть «Связной» не сможет вовремя выплатить сотрудникам зарплату

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