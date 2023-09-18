В Болгарии фермеры блокировали 40 дорог из-за снятия эмбарго на украинское зерно

В Болгарии фермеры блокировали более 40 важных дорог и некоторые погранпереходы. Забастовка вызвана снятием запрета на импорт зерна с Украины. В связи действиями фермеров МВД Болгарии подняло весь личный состав для обеспечения общественного порядка. Об этом сообщает БТА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протест болгарских фермеров

Фото: Valentina Petrova / AP Протест болгарских фермеров

Фото: Valentina Petrova / AP

По данным Болгарского союза фермеров, в забастовке участвуют 26 отраслевых организаций. Блокирован погранпереход «Дунайский мост» с Румынией, дорога ко второму «Дунайскому мосту» и обратно. Дорога от Кардама до границы с Румынией перекрыта для большегрузных грузовиков. Руководство Союза болгарских фермеров собралось на аэродроме в Бяла-Слатине. Туда свезли всю сельхозтехнику из региона.

Организаторы забастовки требуют: 1) продлить запрет на ввоз зерна с Украины; 2) до 30 сентября выплатить полную сумму компенсаций убытков, вызванных конфликтом на Украине; 3) немедленно выплатить компенсации районам, пострадавшим от стихийных бедствий; 4) выделить дополнительные средства на поддержку отрасли; 5) смягчить госрегулирование. Фермеры обещают продолжать забастовку, пока не будут выполнены все требования.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что бастующие ведут себя «как террористы», и отказался вести с ними переговоры. «Проблемы решаются не угрозами и забастовками, а когда садишься за стол и обсуждаешь конкретные цифры, кто что получил, что потерял и на что рассчитывает»,— добавил господин Денков.

Болгарский союз фермеров осудил слова премьер-министра, сравнившего участников акции с террористами. «Протесты — это демократическое средство выражения позиции и защиты интересов любой страны—члена ЕС»,— заявили в организации.

15 сентября Еврокомиссия не стала продлевать запрет на поставки зерна с Украины в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию. Польша и Словакия ввели эмбарго, подобное предыдущему, а правительство Венгрии увеличило запрет до 24 наименований украинской продукции. Болгария стала единственной, кто не продлил запрет на импорт в одностороннем порядке.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Как зерно на рану».

Петр Бузлаев