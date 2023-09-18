Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Болгарии фермеры блокировали 40 дорог из-за снятия эмбарго на украинское зерно

В Болгарии фермеры блокировали более 40 важных дорог и некоторые погранпереходы. Забастовка вызвана снятием запрета на импорт зерна с Украины. В связи действиями фермеров МВД Болгарии подняло весь личный состав для обеспечения общественного порядка. Об этом сообщает БТА.

Протест болгарских фермеров

Протест болгарских фермеров

Фото: Valentina Petrova / AP

Протест болгарских фермеров

Фото: Valentina Petrova / AP

По данным Болгарского союза фермеров, в забастовке участвуют 26 отраслевых организаций. Блокирован погранпереход «Дунайский мост» с Румынией, дорога ко второму «Дунайскому мосту» и обратно. Дорога от Кардама до границы с Румынией перекрыта для большегрузных грузовиков. Руководство Союза болгарских фермеров собралось на аэродроме в Бяла-Слатине. Туда свезли всю сельхозтехнику из региона.

Организаторы забастовки требуют: 1) продлить запрет на ввоз зерна с Украины; 2) до 30 сентября выплатить полную сумму компенсаций убытков, вызванных конфликтом на Украине; 3) немедленно выплатить компенсации районам, пострадавшим от стихийных бедствий; 4) выделить дополнительные средства на поддержку отрасли; 5) смягчить госрегулирование. Фермеры обещают продолжать забастовку, пока не будут выполнены все требования.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что бастующие ведут себя «как террористы», и отказался вести с ними переговоры. «Проблемы решаются не угрозами и забастовками, а когда садишься за стол и обсуждаешь конкретные цифры, кто что получил, что потерял и на что рассчитывает»,— добавил господин Денков.

Болгарский союз фермеров осудил слова премьер-министра, сравнившего участников акции с террористами. «Протесты — это демократическое средство выражения позиции и защиты интересов любой страны—члена ЕС»,— заявили в организации.

15 сентября Еврокомиссия не стала продлевать запрет на поставки зерна с Украины в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию. Польша и Словакия ввели эмбарго, подобное предыдущему, а правительство Венгрии увеличило запрет до 24 наименований украинской продукции. Болгария стала единственной, кто не продлил запрет на импорт в одностороннем порядке.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Как зерно на рану».

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...