Курский министр ЖКХ советует коммунальщикам усилить работу по взысканию долгов

Министр ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин порекомендовал ресурсоснабжающим организациям усилить работу по взысканию долгов за коммунальные ресурсы. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства со ссылкой на информацию, прозвучавшую в ходе посвященного долгам совещания.

«Есть предприятия, сумма задолженности которых равняется сумме недополученных платежей от потребителей. Необходимо держать ситуацию на контроле и вести планомерную работу с представителями таких категорий неплательщиков»,— подчеркнул Александр Мулевин.

Ресурсоснабжающим организациям предложили активизировать претензионную работу и наладить тесное взаимодействие со службой судебных приставов, а также ограничивать подачу ресурсов в рамках действующего законодательства. На совещании также заслушали нескольких руководителей компаний-должников. Были определены сроки погашения долга.

Ранее сообщалось, что в Курской области сохраняется низкая платежная дисциплина потребителей коммунальных услуг и ресурсов: общая просроченная задолженность составляет 2,3 млрд руб., почти 1,2 млрд руб. из этой суммы приходится на население региона. 515,7 млн руб. долгов потребители Курской области должны за природный газ, более 1 млрд руб. — за тепло, 865,5 млн руб. — за электроэнергию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая задолженность возросла на 34,7 млн руб. (на 1,5%).

В августе прокуратура Курска объявляла главам 55 управляющих компаний облцентра и тогдашнему управляющему директору филиала ПАО «Квадра» — «Курская генерация» Евгению Артемову предостережения о недопустимости нарушений сроков подготовки к отопительному сезону. Выводы о низких темпах работ по подготовке объектов теплоснабжения в надзорном ведомстве сделали по результатам проверки.

Валерия Розбот