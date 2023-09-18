В Петербурге планируют опробовать новый противогололедный материал

Предстоящей зимой в Санкт-Петербурге планируют опробовать новый противогололедный многокомпонентный препарат BIONORD. Эксперимент по улучшению содержания тротуаров проведут в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском, Петроградском и Центральном районах, сообщил 18 сентября на заседании правительства глава комитета по благоустройству Василий Пониделко.

По словам чиновника, препарат стоит дороже, чем соль, но обладает широким набором свойств, в частности, безопасностью в использовании, быстрым саморазложением и высокой температурой растапливания.

Господин Пониделко также уточнил, что от использования песка и соли комитет пока отказываться не планирует. Сейчас заготавливается более 140 тонн технической соли и около 90 тысяч песка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный определился с поставщиками 65 тыс. тонн соли за 443 млн рублей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте