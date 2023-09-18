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Экс-главу магнитогорского муниципального предприятия подозревают в мошенничестве

Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против бывшего директора муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой». Как уточнил «Ъ-Южный Урал» источник в правоохранительных органах, речь идет о Денисе Кравченко.

По версии следствия, директор вместе с начальником управления по содержанию объектов благоустройства предприятия Максимом Нефедовым летом 2022 года похитили в Магнитогорске материалы для строительства и ремонта дорог. Имущество принадлежало «Магнитогорскинвестстрою», его стоимость оценивалась на сумму более 2 млн руб. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ региона.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы»,— уточняют в управлении СКР по Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Денис Краченко вместе с бывшим вице-мэром Магнитогорска Дмитрием Гавриловым обвиняется в получении особо крупной взятки и мошенничестве. Уголовное дело в отношении них передали в суд. Как считает следствие, в 2021 году Дмитрий Гаврилов и Денис Кравченко, занимая должности директора и главного инженера Дорожного специализированного учреждения Магнитогорска, получили от руководителя коммерческой компании взятку на сумму 15 млн руб. Средства предназначались за заключение контрактов по уборке территории города.

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