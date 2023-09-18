Норму количества срочников на осенний призыв в Петербурге определят 25 сентября

Точное количество человек, которое планируется набрать на срочную службу во время осеннего призыва, определят в понедельник, 25 сентября. Об этом на заседании правительства 18 сентября сообщил врио военного комиссара Санкт-Петербурга Марат Урмансов.

Цифра будет сформирована исходя из анализа наличия призывных ресурсов, уточнил военком.

Господин Урмансов также добавил, что сейчас создается единый реестр воинского учета и напомнил о новых ограничениях для тех, кто не явится в военкомат по повестке.

Так, неявка по повестке в военкомат может стать причиной запрета на регистрацию ИП, запрета на постановку на учет в режиме налога на персональный доход, на постановку недвижимости на кадастровый учет, ограничение на пользование правом на управление транспортным средством и запрета на регистрацию транспорта, а также отказа в заключении кредитного договора.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургским мигрантам с российскими паспортами снова напомнили про воинский учет.

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