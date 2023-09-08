Полиция пересмотрела рыночные отношения

В Санкт-Петербурге на днях силовики нагрянули с очередным миграционным рейдом на вещевой рынок «Юнона», в результате чего были задержаны более 30 иностранных граждан, которые находятся в России, как показала проверка, на нелегальном положении. Однако с недавних пор у такого рода облав по торговым точкам появилась, как говорят в самом главке МВД, «новая опция»: принявшим российское гражданство мигрантам напоминают про конституционные обязанности, одна из которых — воинская служба. В этот раз им раздали повестки для самостоятельной явки в военкомат, а ранее, в середине августа, правоохранители решили еще и развезти натурализованных граждан по отделам комиссариатов. Эксперты считают, что, несмотря на обязанность граждан встать на учет, действия сотрудников правопорядка неправомерны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вещевой рынок «Юнона»

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Вещевой рынок «Юнона»

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Петербургская полиция провела 6 сентября рейд по проверке миграционного законодательства в «местах компактного нахождения иностранных граждан», а именно на вещевом рынке «Юнона», который располагается в юго-западной части города.

Поводом для визита стали сведения, что местные торговцы периодически попадают в поле зрения уголовного розыска в связи со скупкой краденого. В общей сложности полицейской проверке подверглись около 400 человек, три четверти из которых оказались иностранцами.

Силовики задержали 32 нелегальных мигранта и привлекли их к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ (ст. 18.8 КоАП РФ). Однако вместе с сотрудниками МВД в рейд отправились также представители райвоенкомата, которых, в свою очередь, заинтересовали натурализованные граждане России. В результате 56 из них получили повестки для явки в комиссариаты и постановки на воинский учет, как того требует российский закон.

Ранее в местном главке сообщили, что такие профилактические рейды дополнились «новой опцией». Помимо самих иностранных граждан, полицейские теперь обращают пристальное внимание на их земляков, но уже получивших российские паспорта.

«С точки зрения основной цели рейда данная категория граждан оперативного интереса не представляет. Впрочем, пользуясь случаем, полицейские не упускают возможности дополнительного просвещения россиян: гражданство дает не только права, но и обязанности. В том числе конституционную обязанность воинской службы»,— пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Так, в середине августа, на Софийской овощебазе (она же Купчинская или просто Южная) правоохранители выявили более сотни натурализованных мигрантов, которые были доставлены для проведения процедуры постановки на воинский учет прямо в военкоматы.

По мнению юриста компании «Дубравский Консалтинг» Артема Клыга, полиция в таком случае действует неправомерно. Он пояснил, что силовики могут разыскивать и задерживать уклонистов, а в случае возбуждения административных дел по неисполнению обязанностей по воинскому учету — доставлять граждан в помещения органов внутренних дел или местного самоуправления сельского поселения, однако из закона не следует, что можно привезти человека прямо в военкомат. «Но на практике это происходит повсеместно, а на жалобы прокуратура или полиция реагируют очень пассивно. Частый ответ в таком случае, что даже если полицейские и нарушили закон, но их нарушение не влияет на законность решения призывной комиссии о призыве человека на военную службу (по мобилизации)»,— отметил эксперт.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов предложил в кратчайшие сроки запустить механизм максимальной постановки на воинский учет выходцев из стран Средней Азии и Закавказья, а также наладить исполнение требований российского законодательства, включая уголовное, для его нарушителей. Господин Кабанов считает, что для этого нужно правильно настроить работу госорганов «без всякой законодательной работы (тягомотины)». «И глядишь, чтобы избежать уголовной ответственности за уклонение от воинской службы и призыва в зону СВО окопы копать, "новые" граждане сами начнут отказываться от наших паспортов, да и "покупать" их станут менее охотно. Тоже результат»,— подчеркнул член СПЧ.

Андрей Кучеров