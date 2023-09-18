В Оренбуржье глава района получил представление прокуроров из-за трех свалок

Обнаружены три свалки на территории Грачевского района Оренбургской области. Несанкционированные объекты выявила прокуратура во время проверки. Об этом сообщает надзорный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Установлено, что в нарушение требований законодательства об отходах

производства и потребления, на территории с. Петрохерсонец имеется

несанкционированная свалка. В с. Ждамировка и с. Урицкое также расположены несанкционированные свалки»,— говорится в сообщении.

В связи с этим прокуроры направили главе администрации Петрохерсонецкого сельсовета представление об устранении нарушений. В настоящее время две свалки ликвидированы. Ведутся работы по устранению третьего несанкционированно объекта.

Ранее на чиновников Сорочинска подали в суд из-за незаконной свалки площадью 34 тыс. кв. м.Проверка показала, что участок, на котором находится несанкционированный объект, не отведен и не оборудован под размещение отходов.

Георгий Портнов