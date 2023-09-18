В Оренбуржье глава района получил представление прокуроров из-за трех свалок

Обнаружены три свалки на территории Грачевского района Оренбургской области. Несанкционированные объекты выявила прокуратура во время проверки. Об этом сообщает надзорный орган.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Установлено, что в нарушение требований законодательства об отходах
производства и потребления, на территории с. Петрохерсонец имеется
несанкционированная свалка. В с. Ждамировка и с. Урицкое также расположены несанкционированные свалки»,— говорится в сообщении.
В связи с этим прокуроры направили главе администрации Петрохерсонецкого сельсовета представление об устранении нарушений. В настоящее время две свалки ликвидированы. Ведутся работы по устранению третьего несанкционированно объекта.
Ранее на чиновников Сорочинска подали в суд из-за незаконной свалки площадью 34 тыс. кв. м.Проверка показала, что участок, на котором находится несанкционированный объект, не отведен и не оборудован под размещение отходов.