На чиновников Сорочинска подали в суд из-за незаконной свалки площадью 34 тыс. кв. метров

Суд признал незаконным бездействие администрации Сорочинска в части ликвидации несанкционированной свалки. Чиновники должны будут ликвидировать объект. Об этом сообщает Сорочинская межрайонная прокуратура.

«Установлено, что вблизи пос. Родинский Сорочинского городского округа Оренбургской области имеется несанкционированная свалка общей площадью 34 тыс. кв. м»,—говорится в сообщении.

Проверка показала, что участок, на котором находится свалка, не отведен и не оборудован под размещение отходов. В связи с этим прокуратура направила главе Сорочинска представление об устранении нарушений. Оно было рассмотрено, но оставлено без удовлетворения.

Ранее в Оренбурге была ликвидирована крупная свалка отходов. Это произошло после возбуждения уголовного дела.

Георгий Портнов