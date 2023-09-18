Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Журналистский проект «Адвокатская улица» объявил о закрытии

Издание об адвокатской деятельности «Адвокатская улица» (внесено в реестр иностранных агентов) объявило о своем закрытии. Главный редактор проекта Екатерина Горбунова объяснила такое решение рядом причин, главной из которых стал «иноагентский» статус издания.

Екатерина Горбунова

Екатерина Горбунова

Фото: страница Екатерины Горбуновой в соцсети

Екатерина Горбунова

Фото: страница Екатерины Горбуновой в соцсети

«После внесения "Улицы" в реестр у меня, как у издателя, осталось не так много вариантов для организации дальнейшей работы проекта. И ни один из них меня не устраивает»,— написала главред Екатерина Горбунова в Telegram-канале проекта.

Журналистский проект «Адвокатская улица» внесли в реестр иностранных агентов 21 апреля 2023 года. Проект 586 в списках Минюста. «Адвокатская улица» создавала и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов, а также склоняла к оказанию финансовой помощи иностранному агенту.

Александра Горошилова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...