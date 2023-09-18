Журналистский проект «Адвокатская улица» объявил о закрытии

Издание об адвокатской деятельности «Адвокатская улица» (внесено в реестр иностранных агентов) объявило о своем закрытии. Главный редактор проекта Екатерина Горбунова объяснила такое решение рядом причин, главной из которых стал «иноагентский» статус издания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Горбунова

Фото: страница Екатерины Горбуновой в соцсети Екатерина Горбунова

Фото: страница Екатерины Горбуновой в соцсети

«После внесения "Улицы" в реестр у меня, как у издателя, осталось не так много вариантов для организации дальнейшей работы проекта. И ни один из них меня не устраивает»,— написала главред Екатерина Горбунова в Telegram-канале проекта.

Журналистский проект «Адвокатская улица» внесли в реестр иностранных агентов 21 апреля 2023 года. Проект 586 в списках Минюста. «Адвокатская улица» создавала и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов, а также склоняла к оказанию финансовой помощи иностранному агенту.

Александра Горошилова