В Самарской области составлен план подготовки граждан к военной службе

Власти Самарской области утвердили мероприятия по подготовке граждан РФ к военной службе на территории региона на 2023-2024 учебный год. Постановление губернатора опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В числе прочего план мероприятий включает организацию в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях региона учебных сборов в течение пяти дней (35 учебных часов). Они запланированы на май-июнь следующего года.

Кроме того, в список входит обучение начальным знаниям в сфере обороны и их подготовке по основам военной службы. Оно будет вестись в течение учебного года.

Ранее стало известно о том, что в Самаре бомбоубежище отремонтируют и будут содержать за 4,4 млн руб. Чиновники провели торги и нашли подрядчиков.

Георгий Портнов