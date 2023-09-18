В Самаре бомбоубежище отремонтируют и будут содержать за 4,4 млн рублей

Определен подрядчик для содержания и ремонта защитного сооружения гражданской обороны (бомбоубежища) в Самаре. Речь идет о здании в Самарском районе города. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В общей сложности на работы предполагается направить 4.4 млн руб. Подрядчик заменит электротехнику, отремонтирует водопровод и отопление, а затем вывезет оставшийся мусор.

Название исполнителя в документах не раскрывается. Заказчиком работ выступает районная администрация.

В здании на ул. Некрасовская, 62, в 1941–1943 году находилось посольство США в СССР. В настоящее время его занимает администрация района.

Георгий Портнов