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Мэрия Самары отдала 5 тыс. кв. метров на набережной под причалы

Чиновники предоставили земельный участок в Самаре площадью более пяти тыс. кв.м под причалы для маломерных судов. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Участок находится на набережной в пойме реки Самары. Использовать его под причалы смогут Бахмуров Я.А. и Бахмуров А.С.

Ранее жители Самары не стали возражать против изменения вида разрешенного использования на участок набережной. Он относится к категории земель поселений (населенных пунктов) под производственные подъездные дороги. Однако Бахмуровы Я.А. и А.С. предложили использовать их под причалы для маломерных судов.

Георгий Портнов

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