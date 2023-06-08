В Самаре поддержали использование набережной под причалы для маломерных судов

Жители Самары не стали возражать против изменения вида разрешенного использования на участок набережной. Он относится к категории земель поселений (населенных пунктов) под производственные подъездные дороги. Однако Бахмуровы Я.А. и А.С. предложили использовать их под причалы для маломерных судов. Заключение по итогам общественных обсуждений опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Речь идет о земельном участке в пойме реки Самары. Его площадь составляет более пяти тыс. кв. м. На прошедших общественных обсуждения один человек проголосовал за изменение вида разрешенного использования на указанный участок. Голосов «против» не поступало.

Ранее стало известно о том, что мэрия через суд освобождает побережье Самары. Территорию было решено использовать под новые причалы для катеров.

Георгий Портнов