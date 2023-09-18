В Самарской области вынесен приговор по делу о попытке сбыта 4 кг наркотиков

Житель Санкт-Петербурга признан виновным в попытке сбыта наркотиков через сеть группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Приговор вынес Ставропольский районный суд Самарской области. Информацию разместила прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На процессе выяснилось, что ранее подсудимый сговорился с неизвестным ему человеком о продаже запрещенных веществ. После этого в мае текущего года мужчина решил по заданию организовать тайники-закладки с наркотиками в Тольятти и Пензе.

Для этого он транспортировал запрещенные вещества на своей машине из Ленинградской области. В итоге его транспорт с наркотиками остановили силовики на трассе «М-5».

Запрещенные препараты обнаружили под обшивкой багажника его авто. Общая масса наркотиков составила более четырех кг.

Кроме жителя Санкт-Петербурга фигурантом уголовного дела стал неустановленный соучастник. Его материалы были выделены в отдельное производство.

Ранее стало известно о том, что в Самаре в суд направят уголовное дело о сбыте героина в отношении 20 участников ОПС. Накануне было утверждено обвинительное заключение.

Георгий Портнов