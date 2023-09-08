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В Самаре в суд направят уголовное дело о сбыте героина в отношении 20 участников ОПС

Утверждено обвинительное заключение в отношении 20 участников преступного сообщества, обвиняемых в сбыте наркотиков в Самарской и Московской областях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, незаконном сбыте наркотиков в значительном и крупном размерах, покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и особо крупном размерах, легализации денег, приобретенных в результате совершения организованной группой преступления, в особо крупном размере.

По данным следствия, с января по ноябрь 2021 года пять организаторов привлекли 16 человек к участию в преступном сообществе для сбыта наркотиков в двух регионах. Из незаконного оборота было изъято более 5500 грамм героина. Участники группы совершили финансовые операции с деньгами на общую сумму более 391 млн руб., установили следователи.

Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд. Дело в отношении одного из участников рассматривается Нагатинским районным судом Москвы.

Ранее в Самарской области пенсионерка создала ОПГ для сбыта героина.

Ани Айвазян

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