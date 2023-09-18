В Башкирии на территории парка «Патриот» планируют создать музей СВО

На территории парка «Патриот» в Чишминском районе Башкирии планируют создать музей специальной военной операции, об этом сообщил гендиректор некоммерческой организации Александр Старшинин на совещании в республиканском правительстве.

Музей может появиться в рамках третьего этапа развития парка, реализовать который планируется в 2024-2025 годах. За этот период на территории, которую занимает комплекс, в рамках федеральной программы должны появиться два жилых быстровозводимых модуля на 98 мест, отметил господин Старшинин. Кроме этого, запланировано строительство музейно-выставочного центра с зоной отдыха и туризма, закрытого тира на дистанции 25, 50 и 100 м, конно-спортивного комплекса. Также будет создан пруд площадью 3,5 га и благоустройство прилегающей к нему территории с размещением глэмпингов, взлетно-посадочная полоса для легкой авиации, часовня и мечеть на въезде в парк.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в августе парк «Патриот» получил в аренду без торгов 221,9 га земли в Юматовском сельсовете. Участок предоставлен для реализации инвестпроекта по строительству объекта социально-культурного назначения.

Наталья Балыкова

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