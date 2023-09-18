Глава Большой Сосновы отказался увольнять осужденного за мошенничество заместителя

Замглавы Большесосновского муниципального округа Андрей Варов продолжит работу в должности, несмотря на имеющуюся судимость о мошенничестве. Об этом сообщил портал "URA.RU" со ссылкой на главу округа Владимира Трескова.

«Приговором суда в отношении Варова не предусмотрено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в органах местного самоуправления», — пояснил господин Тресков. Глава также заявил, что в силу того, что господин Варов не распоряжается вопросами финансов, причин для его увольнения нет.

В августе 2023 года Андрея Варова признали виновным в мошенничестве за действия на посту директора школы Заболотовского поселения. Приговор об уголовном штрафе в 100 тыс руб. вступил в законную силу в сентябре.

По версии следствия, в декабре 2021 года господин Варов обманым путем присвоил денежные средства подчиненных. Под предлогом поступившего на их счет завышенного размера премии он потребовал у двух педагогов передать ему по 14 тыс. руб. от каждой. При этом указанные денежные средства от министерства образования и науки Пермского края предназначались к выдаче именно педагогам в целях выравнивания заработной платы до среднерегионального уровня.

Господин Варов занимает пост заместителя главы округа по социальным вопросам с февраля 2022 года.