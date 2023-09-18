IDC: затраты на ИИ в Европе к 2027 году вырастут до $96,1 млрд в год

В 2023 году затраты на разработку искусственного интеллекта в Европе составят $34,2 млрд, что составляет примерно 20,6% от мирового объема. К 2027 году расходы на ИИ в год в Европе могут вырасти до $96,1 млрд. Об этом сообщает аналитическая фирма IDC.

В компании считают, что отрасль продолжит показывать серьезный рост, даже несмотря на высокий уровень инфляции, макроэкономические и геополитические сложности. Среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) с 2022 по 2027 год в Европе прогнозируется до 29,6% против 26,9% в глобальном масштабе.

Крупнейшими ИИ-сегментами являются банковское дело (15,7%), профессиональные сервисы (11,2%), розничная торговля (10,9%), производство (10,3%) и телекоммуникации (8%). Развитию индустрии способствуют генеративные нейросети, также ИИ используется для оптимизации IT-отделов, улучшения качества обслуживания и безопасности клиентов и предотвращения кибератак.

Евгений Федуненко