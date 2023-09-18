Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Издательство «Эксмо» пожаловалось в ФАС из-за плагиата букваря

«Эксмо» пожаловалось в ФАС из-за плагиата «Букваря» логопеда Надежды Жуковой. Издательство обратилось в ФАС из-за схожего по оформлению букваря автора-однофамильца, сообщает РБК.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына

Фото: «Симбат»

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына

Фото: «Симбат»

По версии «Эксмо» плагиатом букваря и всей серии «Логопед Надежда Жукова» занимается ООО «Симбат» с 2017 года. Компания выпускает книгу «Азбука и букварь» со схожим оформлением под авторством однофамильца — Марии Александровны Жуковой. «Эксмо» считает, что одинаковые фамилии и схожесть оформления, приводят к их «смешению» в глазах потребителя. Издательство провело соцопрос, в котором приняло участие 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов. В нем 77% опрошенных отметили общее сходство двух книг, а 58% считают, что книги «Азбука и букварь» и «Букварь» принадлежат одной серии.

1 сентября издательство обратилось с заявлением о недобросовестной конкуренции в ФАС с просьбой возбудить дело. «Эксмо» просит выдать компании ООО «Симбат» «предписание об устранении последствий нарушения и недопущении действий, создающих угрозу нарушения антимонопольного законодательства».

Александра Горошилова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...