Издательство «Эксмо» пожаловалось в ФАС из-за плагиата букваря

«Эксмо» пожаловалось в ФАС из-за плагиата «Букваря» логопеда Надежды Жуковой. Издательство обратилось в ФАС из-за схожего по оформлению букваря автора-однофамильца, сообщает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына Фото: «Симбат» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына Фото: «Симбат»

По версии «Эксмо» плагиатом букваря и всей серии «Логопед Надежда Жукова» занимается ООО «Симбат» с 2017 года. Компания выпускает книгу «Азбука и букварь» со схожим оформлением под авторством однофамильца — Марии Александровны Жуковой. «Эксмо» считает, что одинаковые фамилии и схожесть оформления, приводят к их «смешению» в глазах потребителя. Издательство провело соцопрос, в котором приняло участие 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов. В нем 77% опрошенных отметили общее сходство двух книг, а 58% считают, что книги «Азбука и букварь» и «Букварь» принадлежат одной серии.

1 сентября издательство обратилось с заявлением о недобросовестной конкуренции в ФАС с просьбой возбудить дело. «Эксмо» просит выдать компании ООО «Симбат» «предписание об устранении последствий нарушения и недопущении действий, создающих угрозу нарушения антимонопольного законодательства».

Александра Горошилова