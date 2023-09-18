Дело о срыве организации школьного питания хотят возбудить в Красноярске

В Красноярском крае прокуратура выявила срыв в подготовке и питания в 77 из 101 школ в Красноярске. В ходе проверки было установлено, что не был сформирован необходимый штат сотрудников, также правоохранители выявили ненадлежащее качество поставляемых продуктов, сообщает надзорное ведомство региона.

Услуги организации питания в этих школах предоставляют организации «Межрегиональная кейтеринговая компания» и «КрасПит». В мэрии за данную сферу отвечают главное управление образование и департамент соцразвития.

Материалы направлены в следственный орган для возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц городской администрации и дирекции по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Также прокуратура внесла представления главе города Владиславу Логинову и операторам питания, в отношении замруководителя главного управления образования возбуждено административное дело за нарушение прав обучающихся (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ).

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что власти Красноярска организовали проверку 4 сентября после жалоб местных жителей на организацию школьного питания. В мэрии тогда пояснили, что перебои были связаны в том числе с поставкой оператору некачественных продуктов. Также же в мэрии заявили, что с оператором будет проведена претензионная работа.

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Александр Киселев