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обновлено 07:49

«Уральские авиалинии» компенсируют аграриям ущерб от севшего в поле Airbus A320

Компания «Уральские авиалинии» заявили о готовности возместить ущерб аграриям Новосибирска за причиненный ущерб, после экстренной посадки Airbus A320, сообщил глава Убинского района Олег Конюк на оперативном совещании облправительства. По его словам, в настоящее время все вопросы по ликвидации последствий инцидента решены.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Проблем никаких нет, сельхозтоваропризводитель сейчас считает ущерб, – отметил он», - заявил Олег Конюк.

Инцидент произошел 12 сентября в 9:44. Самолет приземлился на пшеничное поле в Убинском районе. На борту находился 161 пассажир, включая 23 детей, и шесть членов экипажа. Во второй половине дня власти организовали отъезд пассажиров домой. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР

возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). По предварительным данным, на подлете к Омску у авиалайнера отказала гидросистема.

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Александр Киселев

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