Команда «ММК-Информсервис» — в числе победителей Всероссийского хакатона по искусственному интеллекту

В Нижнем Новгороде подведены итоги Всероссийского хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект». Специалисты центра компетенций моделирования и продвинутой аналитики ММК-Информсервис заняли первое место в лиге «Новички».



Фото: предоставлено ПАО «ММК»

В течение 48 часов программисты со всей страны в очном и удаленном формате решали 10 технологических задач на основе методов машинного обучения и искусственного интеллекта. Задачи для конкурса подготовили крупные российские организации и компании, в числе которых Росатом, Банк России, ОАО «РЖД», Rutube и другие. В финал вышли 169 команд.

Команда центра компетенций моделирования и продвинутой аналитики ММК-Информсервис, в которую вошли Елена Астратова, Галина Кутузова, Кристина Комарова, Руслан Закиров и Денис Титлов, разработала модель, определяющую склонность клиента к приобретению машиноместа в паркинге. Предложенное решение позволяет компании снизить затраты и улучшить лояльность клиента за счет персонифицированного подхода.

«Среди предложенных на хакатоне кейсов не было задач по производственным системам, но инструменты и методики, которые мы используем в своей ежедневной работе на ПАО «ММК», оказались применимы и в сфере строительного ритейла. Это позволило нам создать модель, точность расчета которой составила 80%. По этому показателю мы вошли в пятерку лучших. Мы получили неоценимый опыт, узнали и переняли новые методы и решения, которые сейчас применимы в IT-отрасли», – рассказал капитан команды Денис Титлов.

В сжатые сроки команда разработала решение, оформила презентацию и записала видео, после чего была допущена до онлайн-защиты проекта, за которой наблюдали более 5 тысяч человек. Итогом кропотливой двухдневной работы стало первое место в лиге «Новички».

В качестве приза специалисты ММК-Информсервис получили возможность отправиться в путешествие по России.

ПАО ММК