На базе новой инфекционной больницы в Омске могут построить вертолетную площадку

В Омской области власти рассматривают возможность внесения изменений в проект новой инфекционной больницы, чтобы у учреждения была своя вертолетная площадка, сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сейчас вопрос прорабатываем. Это решение позволит нашим медикам при возникновении экстренных ситуаций оперативно транспортировать пациентов», - завил глава региона.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в этом году в области начнется 2023 строительство детской инфекционной больницы на 300 коек. Инвестиции в проект составят около 7 млрд руб. О том, что «Омскоблстройзаказчик» получил разрешение на строительство детского инфекционного стационара в Омске, стало известно в апреле прошлого года. Выполнение изыскательских и проектных работ по объекту обошлось в 32 млн руб. при начальной цене контракта 42 млн руб.

Планы по строительству обсуждались с 2019 года. В 2021 году проект был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным, который дал поручение правительству России взять его реализацию на контроль. Строительстве стационара должно было начаться в 2022 году и завершиться в 2024 году. Проект будет реализован в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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Александр Киселев