На строительство детской инфекционной больницы в Омске привлечено 6,2 млрд рублей федеральных средств

В 2023 году в Омской области начнется строительство детской инфекционной больницы на 300 коек, сообщил на пресс-конференции губернатор Александр Бурков. «Под строительство больницы мы привлекли 6,2 млрд рублей федеральных средств» , -сказал он. Отметив. что проект разработан, площадка для объекта на Левобережье подготовлена .

О том, что «Омскоблстройзаказчик» получил разрешение на строительство детского инфекционного стационара в Омске, стало известно в апреле прошлого года. Выполнение изыскательских и проектных работ по объекту обошлось в 32 млн руб. при начальной цене контракта 42 млн руб.

Планы по строительству больницы обсуждались с 2019 года. В 2021 году проект был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным, который дал поручение правительству России взять его реализацию на контроль. Тогда сообщалось, что строительство детского инфекционного стационара будет вестись в 2022-2024 годах в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова