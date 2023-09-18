Возбуждено новое дело на экс-главу управления красноярского Соцфонда

Бывший начальник управления информационных технологий Социального фонда России по Красноярскому краю стал фигурантом уголовного дела о взятке в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По версии следствия, в 2021 году обвиняемый получил от директора ООО «Лерком» в 1,3 млн руб. за содействие в заключении госконтракта на выполнение работ по модернизации локально- вычислительной сети отделения ПФР стоимостью более 5,3 млн руб.

Компания взяла на себя обязательство в срок с 1 октября по 3 декабря 2021 года провести демонтаж телекоммуникационных шкафов, монтаж новых комплектующих, провести пусконаладочные работы системы, а также разработать техническую документацию. До настоящего времени фирма не выполнила в полном объеме уже оплаченные работы, ущерб по делу составил более 2,5 млн руб.

В июле в отношении экс-главы управления красноярского Соцфонда было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он подписал акт приемки работ, на основании которого ООО «Лерком» были перечислены 5,3 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в марте 2023 года экс-начальника управления информационных технологий признали виновным в покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 290 УК России) и приговорили к штрафу в размере 2 млн руб. Согласно данным следствия, обвиняемый обеспечил беспрепятственную приемку и оплату контрафактных материалов для оргтехники на сумму около 8 млн руб. За это он намеревался получить от поставщика взятку 700 тыс. руб.

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Илья Николаев