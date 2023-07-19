Возбуждено второе уголовное дело против экс-главы управления красноярского отделения Пенсионного фонда

Следственный комитет по материалам ФСБ возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника управления информационных технологий отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю, который подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом рассказали в следственном ведомстве.

По предварительной версии, в сентябре 2021 года отделение ПФР и компания «Лерком» заключили госконтракт на выполнение работ по модернизации локально-вычислительной сети фонда стоимостью более 5,3 млн руб. Компания взяла на себя обязательство в срок до 3 декабря 2021 года провести демонтаж телекоммуникационных шкафов, установку новых комплектующих, провести пусконаладочные работы и разработать техническую документацию.

«Располагая сведениями о невыполнении компанией работ в полном объеме, 21 декабря 2021 года начальник управления информационных технологий ОПФР по Красноярскому краю подписал акт приемки выполненных работ на основании которого «Лерком» были перечислены 5,3 млн руб.», — рассказали в следственных органах, отметив, что ущерб составляет более 2,5 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в марте 2023 года экс-начальника управления информационных технологий признали виновным в покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 290 УК России) и приговорили к штрафу в размере 2 млн руб. По данным следствия, обвиняемый обеспечил беспрепятственную приемку и оплату контрафактных материалов для оргтехники на сумму около 8 млн руб. За это он намеревался получить от поставщика взятку 700 тыс. руб.

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Илья Николаев