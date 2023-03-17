В Красноярске работника Пенсионного фонда осудили за попытку получить взятку 700 тыс. рублей

В Советском районном суде Красноярска завершилось рассмотрение уголовного дела сотрудника регионального отделения Пенсионного фонда, который обвинялся в покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 290 УК России). Его приговорили к штрафу в размере 2 млн руб. и лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на пять лет, сообщили в пресс-службе УФСБ по Красноярскому краю.

По данным следствия, обвиняемый (на момент инкриминируемых ему деяний он занимал пост начальника управления информационных технологий реготделения) обеспечил беспрепятственную приемку и оплату контрафактных материалов для оргтехники на сумму около 8 млн руб. За это он намеревался получить от поставщика взятку 700 тыс. руб. Его деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ.

В отношении осужденного расследуется еще одно уголовное дело — о превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Он, по версии следствия, обеспечил приемку и оплату фактически невыполненных работ по модернизации локально вычислительной сети в здании реготделения Пенсионного фонда. Организации причинен ущерб в размере около 3 млн руб.

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Илья Николаев